підписатися на розсилку
23.85 24.35
25.75 26.8
˟
  • Новини
  • Світ
  • Ракета, що збила літак МАУ, могла вилетіти з бази Ірану, - Bellingcat
10 січня 2020, пʼятниця, 11:50 26
Світ 2020-01-10T14:15:02+02:00
Українські Новини
Ракета, що збила літак МАУ, могла вилетіти з бази Ірану, - Bellingcat

Ракета, що збила літак МАУ, могла вилетіти з бази Ірану, - Bellingcat

Ольга Фандорина
Bellingcat , Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді
Відстань від місця запуску складала близько 6,5 кілометрів Фото: @christogrozev
Відстань від місця запуску складала близько 6,5 кілометрів Фото: @christogrozev

Ракета, яка могла збити літак авіакомпанії МАУ в Ірані, імовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG. Про це повідомив один з розслідувачів групи Bellingcat Крісто Грозев на сторінці Twitter.

Він спробував обчислити можливе місце запуску ракети, якій, імовірно, був збитий літак.

"Використовуючи візуально сприймається швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-Му, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Це відстань від місця запуску складала близько 6,5 кілометрів. Один кандидат: секретна база IRSG", – написав він.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl

— Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020

 

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.

Більше новин про: Bellingcat Авіакатастрофа літака МАУ в Паранді

Новини
У 2019 році великий бізнес збільшив відрахування до бюджету на 12%, - ДПС 13:39
Вакарчук проводить новорічні канікули на пляжах Таїланду, з'явилися фото і відео 13:33
США передали Україні важливі дані про катастрофу літака МАУ в Ірані, - МЗС 13:30
Офіс генпрокурора просить Канаду надати докази ураження літака МАУ ракетою 13:07
Екс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендує на посаду першого заступника директора ДБР 12:44
більше новин
Екс-начальник ГСУ СБУ Вовк претендує на посаду першого заступника директора ДБР 12:44
Комісія відпрацьовує 4 основні версії катастрофи літака МАУ, - секретар РНБО 12:15
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
НБУ обвалив гривню: офіційний курс валют на четвер 06:00
Компанія "Портінвест" незаконно отримує лінійні знижки на портові збори, — юрист 19:01
більше новин
Новий тариф на розподіл для АТ "Дніпрогаз" на 40% менше собівартості доставки газу споживачам 16:15 Прес-реліз
НАБУ відкрило справу про можливі зловживання Баканова 12:10
На Донбасі при обстрілах бойовиків загинув боєць ЗСУ, ще один поранений 08:25
Стало відомо, скільки Україна виплатить МВФ в цьому році 11:22
Зеленський закликав США, Канаду і Великобританію надати докази про причини катастрофи Boeing-737 в Ірані 09:52
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok