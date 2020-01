Ракета, що збила літак МАУ, могла вилетіти з бази Ірану, - Bellingcat

Ракета, яка могла збити літак авіакомпанії МАУ в Ірані, імовірно, була випущена з секретної іранської військової бази IRSG. Про це повідомив один з розслідувачів групи Bellingcat Крісто Грозев на сторінці Twitter.

Він спробував обчислити можливе місце запуску ракети, якій, імовірно, був збитий літак.

"Використовуючи візуально сприймається швидкість руху ракети щодо фактично відомої швидкості Тор-Му, я зміг обчислити кут відносно траєкторії. Це відстань від місця запуску складала близько 6,5 кілометрів. Один кандидат: секретна база IRSG", – написав він.

Tried to compute the possible launch location. By using the visually perceived speed of movement of missile vs actual known TOR-M speed, I was able to compute angle relative to trajectory. This implied distance from launch site was approx. 6.5 km. One candidate: IRSG Secret Base pic.twitter.com/njetEIl0Vl

— Christo Grozev (@christogrozev) January 9, 2020

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Великобританії Джонсон заявив, що літак МАУ могла збити іранська ракета.

За інформацією Newsweek, іранські зенітні ракетні системи (ЗРС) помилково збили україській літак. Він отримав удар ракетною системою "земля-повітря" Тор-М1, вважають представники розвідки США і Іраку.

Джастін Трюдо оголосив, що український літак МАУ збила іранська ракета.

Трамп виключив несправність літака МАУ з версій катастрофи.