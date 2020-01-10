Справа Шеремета: адвоката однієї з підозрюваних судді звинуватили в "принизливих" висловлюваннях на їх адресу

Судді Київського апеляційного суду заявили, що адвокат підозрюваної у вбивстві журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко Владислав Добош здійснював тиск і намагався втручатися у діяльність суду.

Про це йдеться в заяві суддів Юрія Сливи, Володимира Мельника і Тетяни Фрич на офіційному порталі "Судової влади України", передають Українські Новини.

Зазначається, що під час судового засідання з розгляду апеляції на арешт Кузьменко 20 грудня 2019 року під час обговорення питання про можливість продовження розгляду без участі прокурора і надходження перед судовим засіданням матеріалів судового провадження, з якими колегія суддів не ознайомлена, адвокат повідомив, що в разі відкладення судового засідання на іншу дату він не покине зал судового засідання, і в стверджувальній формі висловився, що відкладення судового засідання за жодних умов не відбудеться.

Судді інформують, що таке висловлювання адвоката підтримали присутні в судовому засіданні вільні слухачі, які прийшли підтримати підозрювану.

Вони почали погрожувати, що ніхто з них не покине зал судового засідання до прибуття прокурорів, що беруть участь у розгляді судового провадження.

Надалі присутні в залі судового засідання особи разом з Добошем впродовж не менше 5 годин поспіль блокували приміщення зала, не погоджувалися на пропозицію покинути зал у зв'язку з закінченням судового засідання, в результаті чого було викликано співробітників правоохоронних органів.

Судді зазначають, що зазначені події призвели до перешкоджання здійснення апеляційного розгляду інших призначених до розгляду в зазначеному залі суду виробництв.

Крім того, було пошкоджено майно суду, в тому числі меблі та технічні пристрої.

Судді Слива і Мельник і вважають, що такі дії адвоката свідчать, що він використовував засоби і методи, які суперечать чинному законодавству, з метою дискредитації суду та здійснення на суддів незаконного впливу.

Так, ухвалою колегії суддів від 20 грудня 2019 року апеляційний розгляд було відкладено до 24 грудня того ж року в зв'язку з неявкою прокурора та необхідністю вивчення матеріалів судового провадження.

24 грудня за результатами розгляду апеляції суд прийняв рішення залишити в силі запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для підозрюваної.

Судді вказують, що після проголошення зазначеного рішення захисник також проявив нестриману і некоректну поведінку, нетактовно, образливо і принизливо висловлювався в нецензурній формі на адресу суддів, а також прокурорів, які брали участь у судовому провадженні.

"При цьому захисник в присутності учасників судового процесу, представників засобів масової інформації та вільних слухачів в грубій і нецензурній формі звертався до суддів, викрикував образливі висловлювання на адресу суддів, прокурорів і експертів, а також публічно висловлювався, що "кожен суддя відповість за підозрювану", що, як вважають Слива Ю.М., Мельник В.В. і Фрич Т.В., є загрозою суддям у зв'язку з їх професійною діяльністю", - наголошується в заяві.

Також зазначено, що висловлювання адвоката того ж дня було поширено в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах і соціальних мережах.

Крім того, адвокат своїми діями здійснював підбурювання присутніх в залі вільних слухачів, які в подальшому також почали висловлювати образи і погрози на адресу суддів та прокурорів.

"Отже, прояв адвокатом неповаги до суддів, висловлення їм відвертих звинувачень, критика суддів перед представниками засобів масової інформації, загрози про притягнення до відповідальності і настання негативних наслідків у зв'язку з прийнятим рішенням колегією суддів розцінюється як чинення тиску і спроба втручання в діяльність колегії суддів і здійснення правосуддя", - сказано в заяві.

Зазначені дані було внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.

Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддями фактів і прийнято відповідне рішення.

Як повідомляли Українські Новини, суд залишив під домашнім арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Дугар.

Ткже двоє підозрюваних у вбивстві Шеремета відмовилися від участі в слідчому експерименті.