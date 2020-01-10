Долар і євро знову підскочили перед вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 9 січня на 10,74 коп. до 24,3745 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 12,33 коп. до 23,8884 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,17 коп. до 26,3323 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,67% до 27,0132 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 23,8884 24,3745 26,3323 27,0132 3,42 4,00 Максимальний 24,1000 24,6500 26,6400 27,2700 3,80 5,00 Мінімальний 23,5000 24,2000 25,7000 26,7000 2,30 3,86

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом стало відомо, що в 2019 році споживчі ціни підвищилися на 4,1%.