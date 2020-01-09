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  • У премьера Британии изучают сообщения о том, что самолет МАУ сбила иранская ракета
09 января 2020, четверг, 20:23 214
Политика 2020-01-09T20:45:01+02:00
Українські Новини
У премьера Британии изучают сообщения о том, что самолет МАУ сбила иранская ракета

У премьера Британии изучают сообщения о том, что самолет МАУ сбила иранская ракета

Ольга Фандорина
Иран, Борис Джонсон, Великобритания, Офис премьер-министра

В Офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона – Даунинг-стрит – говорят о том, что британские эксперты изучают "очень тревожные" сообщения о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране сбили ракетой. Об этом сообщает британский телеканал SkyNews.

Так Офис Джонсона отреагировал на предположения секретаря Совета безопасности Украины Алексея Данилова, который сказал, что самолет, возможно, был сбит ракетой.

Президент США Дональд Трамп также сказал, что чувствует, что с самолетом произошло что-то "очень ужасное" и что "кто-то мог ошибиться".

Также Українські Новини сообщали о том, что Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ, который разбился в Иране 8 января, был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор". 

Из семи версий Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о авиакатастрофе самолета МАУ в Иране три являются "закрытыми".

Ранее Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

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