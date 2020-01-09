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09 січня 2020, четвер, 20:23 4
Політика 2020-01-09T20:24:36+02:00
Українські Новини
У прем'єра Британії вивчають повідомлення про те, що літак МАУ іранська ракета збила

У прем'єра Британії вивчають повідомлення про те, що літак МАУ іранська ракета збила

Ольга Фандорина
Великобританія, Борис Джонсон, авіакатастрофа

В Офісі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона – Даунінг-стріт – говорять про те, що британські експерти вивчають "дуже тривожні повідомлення про те, що літак "Міжнародних авіаліній України" в Ірані збили ракетою. Про це повідомляє британський телеканал SkyNews.

Так Офіс Джонсона відреагував на припущення секретаря Ради безпеки України Олексія Данилова, який сказав, що літак, можливо, був збитий ракетою.

Президент США Дональд Трамп також сказав, що відчуває, що з літаком сталося щось дуже жахливе" і що "хтось міг помилитися".

Також Українські Новини повідомляли про те, що Boeing-737 української авіакомпанії МАУ, який розбився в Ірані 8 січня, був збитий іранської ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Тор".

З семи версій Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про авіакатастрофі літака МАУ в Ірані три є "закритими".

Раніше Іран спростував інформацію про відмову передавати чорні ящики літака МАУ.

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