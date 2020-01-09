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09 января 2020, четверг, 20:00 306
Происшествия 2020-01-09T21:00:01+02:00
Українські Новини
Boeing-737 был сбит иранской зенитной ракетой, - американские СМИ

Boeing-737 был сбит иранской зенитной ракетой, - американские СМИ

Анна Рудык
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Падение самолета, Иран
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi

Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ, который разбился в Иране 8 января, был сбит иранской ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Тор". Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне.

Так, по словам источника, инцидент был случайным.

"Противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела баз США, который был ответом на убийство США генерала Кассема Сулеймани", — указал источник.

Отмечается, что непреднамеренное уничтожение лайнера иранскими ПВО также подтвердили высокопоставленные источники в разведке США и сотрудник иракской разведки. Вероятно, самолет был поражен ЗРК Toр-M1, разработанным в России.

Однако центральное командование ВС США отказалось комментировать данную информацию.

Как сообщали Українські Новини, из семи версий Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о авиакатастрофе самолета МАУ в Иране три являются "закрытыми".

Ранее Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ.

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