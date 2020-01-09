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09 января 2020, четверг, 18:46 22
Общество 2020-01-09T19:45:02+02:00
Українські Новини
Турция возобновила полеты в Иран и Ирак

Турция возобновила полеты в Иран и Ирак

Ольга Фандорина
Иран, Турция, Авиаперелеты, Авиакомпании

Авиаперевозчик "Турецкие авиалинии", а также авиакомпания-лоукостер Пегасус эйрлайнс с вечера 9 января возобновляют полеты в Иран и Ирак. Об этом сообщило агентство Reuters.

По их данным, первый рейс Турецких авиалиний после 24-часовой приостановки полетов вылетит из стамбульского аэропорта им. Сабихи Гекчен в 18:05 GMT (21:05 мск) в Тегеран. Пегасус эйрлайнс отправит свой рейс в 20:50 GMT (23:50 мск) по тому же маршруту.

Также о возобновлении полетов в Тегеран заявили в германской авиакомпании Lufthansa.

"С сегодняшнего дня мы снова предлагаем этот рейс на ежедневной основе", - приводит его слова агентство ДПА.

Как ожидается, самолет в направлении Тегерана (рейс LH 600) вылетит из международного аэропорта Франкфурта-на-Майне в течение дня.

Также после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США, авиакомпании начали массово отменять рейсы в Ирак и Иран. Но немецкая авиакомпания Lufthansa, уже 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737.

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