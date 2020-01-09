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  • Гривня знову впала майже на 30 копійок: офіційний курс валют на п'ятницю
09 січня 2020, четвер, 16:28 13
Економіка 2020-01-09T17:15:01+02:00
Українські Новини
Гривня знову впала майже на 30 копійок: офіційний курс валют на п'ятницю

Гривня знову впала майже на 30 копійок: офіційний курс валют на п'ятницю

Анна Рудык
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Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 31,4608
1 долар США 24,1190
1 швейцарський франк 24,8074
10 єн 2,2046
10 російських рублів 3,9348
1 євро 26,7998

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом стало відомо, що в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 становили 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму

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