Гривня знову впала майже на 30 копійок: офіційний курс валют на п'ятницю

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 січня, на 28,45 коп. до 24,1190 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини. У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD. Офіційні курси гривні до іноземних валют: Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,4608 1 долар США 24,1190 1 швейцарський франк 24,8074 10 єн 2,2046 10 російських рублів 3,9348 1 євро 26,7998

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 9 січня, на 15,60 коп. до 23,8345 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю, 3 січня, на 8 коп. в середу, 8 січня, знизився на 28 коп. до 23,94 UAH/USD.

Тим часом стало відомо, що в 2019 році міжнародні резерви зросли на 22% і на 1 січня 2020 становили 25,3 млрд доларів (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не тільки перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд доларів в еквіваленті), але і досяг семирічного максимуму