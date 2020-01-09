ГПУ приостановила расследование дела против экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Генеральная прокуратура приостановила расследование уголовного производства в отношении бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова. Об этом говорится в судебных материалах, передают Українські Новини. Решение о приостановлении расследования было принято в конце 2019 года. Дело приостановлено в связи с розыском Татькова и выполнением действий в рамках международного сотрудничества. При этом Генпрокуратуре известно, что Татьков находится в Австрии, однако весной 2019 года он отказался принять сообщение о подозрении от следователя в Вене. В декабре прошлого года Высший антикоррупционный суд отказался отменить постановление ГПУ о приостановлении дела. Как сообщали Українськi Новини, Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу Высшего хозсуда Татькова. Ранее Высший совета правосудия отказался предоставить Генеральной прокуратуре разрешение на заочный арест Татькова. Также Татьков отказался от добровольной выдачи Украине и просил Австрию предоставить ему политическое убежище.