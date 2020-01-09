Иран отказал США в сотрудничестве в условиях санкций

Иран отклонил предложение Дональда Трампа о сотрудничестве в условиях санкций, заявив, что предложение главы государства не заслуживает доверия. Об этом заявил постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи в четверг, 9 января, передает Deutsche Welle.

"Предложение Трампа не заслуживает доверия на фоне заявления американского президента об ужесточении санкций в отношении Тегерана",- заявил постпред Ирана.

Однако несмотря на положение стран, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас констатирует разрядку напряженности в конфликте между США и Ираном.

"В любом случае, ситуация значительно разрядилась за последние часы", - сказал он в интервью немецкой медиакомпании ARD 9 января.

Раванчи также сказал, что Вашингтон инициировал новую волну эскалации и вражды с Ираном, намерено убив 3 января одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Это стало первой официальной реакцией Тегерана на заявление Трампа, последовавшее после иранского ракетного обстрела двух баз США в Ираке.

Мас сделал это заявление после того, как в ночь на 9 января правительственный квартал в Багдаде - так называемая "Зеленая зона" - вновь подвергся обстрелу. На территории зоны, где расположено и посольство США, разорвались две самодельные ракеты. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

В интервью ARD Хайко Мас выразил сомнение в том, что эти ракеты были выпущены Ираном. Речь идет не о действиях государства, в регионе действует "много независимых группировок", пояснил политик, представляющий социал-демократическую партию.

Как сообщали Українські Новини, Трамп обратился к нации после ударов Ирана по авиабазам и заявил о новых санкциях.

Кроме того, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.

Также в США обвалился сайт призывной службы на фоне спекуляций о Третьей мировой.