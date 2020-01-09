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09 січня 2020, четвер, 15:53 12
Політика світу 2020-01-09T17:00:03+02:00
Українські Новини
Іран відмовив США у співпраці в умовах санкцій

Іран відмовив США у співпраці в умовах санкцій

Елизавета Кесельман
США, Іран, Дональд Трамп, Війна США з Іраном, Касем Сулеймані
Іран.Фото:eadaily.com
Іран.Фото:eadaily.com

Іран відхилив пропозицію Дональда Трампа про співробітництво в умовах санкцій, заявивши, що пропозиція глави держави не заслуговує довіри. Про це заявив постійний представник Ірану в ООН Маджид Тахт Раванчи у четвер, 9 січня, передає Deutsche Welle.

"Пропозиція Трампа не заслуговує довіри на тлі заяви американського президента про посилення санкцій щодо Тегерана",- заявив постпред Ірану.

Однак незважаючи на положення країн, міністр закордонних справ ФРН Хайко Мас констатує розрядку напруженості в конфлікті між США та Іраном.

"У будь-якому випадку, ситуація значно розрядилася за останні години", - сказав він в інтерв'ю німецькій медіакомпанії ARD 9 січня.

Раванчи також сказав, що Вашингтон ініціював нову хвилю ескалації і ворожнечі з Іраном, має намір убивши 3 січня одного з командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Це стало першою офіційною реакцією Тегерана на заяву Трампа, що послідувало після іранського ракетного обстрілу двох баз США в Іраку.

Мас зробив цю заяву після того, як в ніч на 9 січня урядовий квартал в Багдаді - так звана "Зелена зона" - знову піддався обстрілу. На території зони, де розташоване і посольство США, розірвалися дві саморобні ракети. Повідомлень про руйнування і жертви не надходило.

В інтерв'ю ARD Хайко Мас висловив сумнів у тому, що ці ракети були випущені Іраном. Мова йде не про дії держави, в регіоні діє "багато незалежних угруповань", пояснив політик, що представляє соціал-демократичну партію.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп звернувся до нації після ударів Ірану по авіабазі і заявив про нові санкції.

Крім того, Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.

Також у США обвалився сайт призовної служби на тлі спекуляцій про Третю світову.

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