В Австралии из-за засухи отстреляют 10 тысяч верблюдов

В среду, 8 января, в австралийском штате Южная Австралия из-за экстремальной засухи, которая длится уже несколько месяцев, начали принудительный отстрел 10 тысяч верблюдов.

Животные представляют угрозу для отдаленных поселений коренных жителей пишет DW со ссылкой на AFP.

Огромные стада верблюдов в поисках воды и пищи врывались к поселениям, загрязняющих питьевую воду и поедали и без того ограниченные запасы продовольствия, отмечается в сообщении.

Согласно данным министерства окружающей среды Южной Австралии, верблюдов отстреливать снайперы с вертолетов и делать это по самым высоким стандартам обращения с животными. Речь идет о первом подобном случае в этом австралийском штате, отстрел проходить в районе, населенном около 2300 аборигенами.

Местные власти уверяют, что отстрел будет служить не только для защиты людей, но и пойдет на пользу остальных животных. Это объясняют тем, что многие верблюды умерли от жажды или в борьбе за выживание затоптали друг друга. Как отмечается, 2019 был самым жарким в истории Австралии.

Впервые верблюдов завезли в Австралию из Индии в середине XIX века для освоения значительных территорий внутренней части континента. С тех пор они расплодились настолько, что их количество в Австралии составляет более миллиона животных. На сегодня в австралийской пустыне, вероятно, проживает столько верблюдов, как нигде в мире.

Австралийцы считают их настоящей бедой, поскольку эти животные загрязняют воду и уничтожают флору в поисках пищи. Землевладельцы района, в котором проводят отстрел, годами отлавливают верблюдов и продают. Однако в последнее время, как отметили в министерстве окружающей среды, местные жители не могут справиться с большим количеством животных, которые заполонили район из-за засухи.

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Тем временем, дым от пожаров в Австралии достиг Аргентины и Чили.