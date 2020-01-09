В Борисполе сотрудницу горсовета обстреляли из арбалета

Неизвестные ранили сотруднцу Бориспольского городского совета предположительно стрелой из арбалета в Борисполе в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении областной полиции, передают Українські Новини.

Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке, потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником.

Полицию и медиков вызвали свидетели происшествия.

По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному событию.

Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию, которая сможет помочь выйти на след "стрелков".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса (предумышленное легкое телесное повреждение).

Продолжаются следственные действия.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок на странице в Facebook сообщил, что пострадавшая – сотрудница управления образования Борисполя Нина Ковадло.

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