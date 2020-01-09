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09 января 2020, четверг, 13:22 50
Происшествия 2020-01-09T13:41:54+02:00
Українські Новини
В Борисполе сотрудницу горсовета обстреляли из арбалета

В Борисполе сотрудницу горсовета обстреляли из арбалета

Надежда Комендантова
Ранение, Нацполиция, Стрельба
Фото: Ярослав Годунок/Facebook
Фото: Ярослав Годунок/Facebook

Неизвестные ранили сотруднцу Бориспольского городского совета предположительно стрелой из арбалета в Борисполе в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении областной полиции, передают Українські Новини.

Возвращаясь домой, женщина у подъезда дома услышала звук, похожий на выстрел, и почувствовала резкую боль в руке, потом увидела у себя стрелу с металлическим наконечником.

Полицию и медиков вызвали свидетели происшествия.

По предварительным данным, неизвестные совершили выстрел из арбалета.

Пострадавшая с ранением запястья левой руки доставлена в больницу.

Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному событию.

Правоохранители просят граждан сообщать любую информацию, которая сможет помочь выйти на след "стрелков".

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса (предумышленное легкое телесное повреждение).

Продолжаются следственные действия.

Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок на странице в Facebook сообщил, что пострадавшая – сотрудница управления образования Борисполя Нина Ковадло.

Как сообщали Українськi Новини, женщине выстрелили из травмата в голову возле пункта обмена валют в Киеве. Также в Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу. 


Ранее в киевской многоэтажке неплательщик коммуналки открыл стрельбу по соседям.

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