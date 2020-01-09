подписаться на рассылку
23.65 24.25
25.75 26.6
˟
09 января 2020, четверг, 13:07 426
Кабмин 2020-01-09T14:15:02+02:00
Українські Новини
У министра Пристайко возникли проблемы с деньгами, - Дубинский

У министра Пристайко возникли проблемы с деньгами, - Дубинский

Ярина Вацяк
Александр Дубинский, Финансовые проблемы, МИД, Займ, Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадима Пристайко 27 декабря получил от своего ведомства материальную помощь (премию) в размере 111 тыс. гривен, а 1 декабря, денежный заем от своей родственницы Раисы Пристайко в размере 240 тыс. гривен в то время, как в ноябре министр заработал в 6 раз больше оклада.

Об этом говорится на сайте депутата Верховной Рады Александра Дубинского ("Слуга Народа").

В материале предполагается, что у министра могли возникнуть финансовые проблемы.

Так, в октябре министру пришлось продать свой автомобиль за 677 тыс. гривен.

"Вероятно, Пристайко требуется больше средств на жизнь, чем многим. Иначе очень странная ситуация получается. Ведь за январь-август 2019 года он получил компенсационные выплаты в размере 1,5 млн гривен. Немалую сумму", - говорится в материале.

Согласно декларации за 2018 год, Пристайко имеет массу финансовых обязательств:

  • кредит на €24 тыс (возник в 2017 году);
  • кредит на €20 тыс. (возник в 2018 году);
  • у своей родственницы Раисы Пристайко супруга министра одолжила €7 тыс. и $10 тыс.

При этом Вадимом Пристайко в 2018 году было потрачено 2,7 млн гривен на нематериальные активы (имущественные права).

Как сообщали Українські Новини, Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов за 2018 год. У Пристайко на банковских счетах 43 тыс. гривен (Ощадбанк) и 7 тыс. евро (ING Bank Belgium), а наличными - 30 тыс. гривен и 6 тыс. евро, в то время как у его супруги -  4 тыс. евро наличными.

Тем временем, первая зарплата министра иностранных дел Пристайко была в 2,5 раза меньше, чем его заместителей.

 

Больше новостей о: Александр Дубинский Финансовые проблемы МИД Займ Вадим Пристайко

Новости
Иран опроверг информацию об отказе передавать черные ящики самолета МАУ 14:09
Зеленский пригласил Швецию присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ 13:54
Второе смертельное происшествие в Иране: около 20 человек погибли в автобусной аварии 13:38
Официальная гривна к доллару ослабла на 31 копейку 13:37
В Борисполе сотрудницу горсовета обстреляли из арбалета 13:22
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Турция обещает поднять вопрос деоккупации Крыма и освобождения пленных в ходе визита Путина 12:47
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Сегодня у Порошенко допрос в ГБР 08:45
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok