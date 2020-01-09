У міністра Пристайкf виникли проблеми з грошима, - Дубінський

Міністр закордонних справ Вадима Пристайка 27 грудня отримав від свого відомства матеріальну допомогу (премію) у сумі 111 тис. гривень, а 1 грудня, грошову позику від своєї родички Раїси Пристайка в сумі 240 тис. гривень в той час, як в листопаді міністр заробив у 6 разів більше окладу.

Про це йдеться на сайт депутата Верховної Ради Олександра Дубінського ("Слуга Народу").

В матеріалі передбачається, що у міністра могли виникнути фінансові проблеми.

Так, у жовтні міністру довелося продати свій автомобіль за 677 тис. гривень.

"Ймовірно, Пристайко потрібно більше коштів на життя, ніж багатьом. Інакше дуже дивна ситуація виходить. Адже за січень-серпень 2019 року він отримав компенсаційні виплати в сумі 1,5 млн гривень. Чималу суму", - йдеться в матеріалі.

Згідно з декларацією за 2018 рік, Пристайко має масу фінансових зобов'язань:

кредит на €24 тис (виник у 2017 році);

кредит на €20 тис. (виник в 2018 році);

у своєї родички Раїси Пристайко дружина міністра позичила €7 тис. і $10 тис.

При цьому Вадим Пристайко в 2018 році витратив 2,7 млн гривень на нематеріальні активи (майнові права).

Як повідомляли Українські Новини, Пристайко задекларував 2,8 млн гривень доходів за 2018 рік. У Пристайко на банківських рахунках 43 тис. гривень (Ощадбанк) і 7 тис. євро (ING Bank Belgium), а готівкою - 30 тис. гривень та 6 тис. євро, в той час як у його дружини - 4 тис. євро готівкою.

Тим часом, перша зарплата міністра закордонних справ Пристайко була в 2,5 рази менше, ніж його заступників.