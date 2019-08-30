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30 августа 2019, пятница, 11:16 354
Политика 2019-08-30T11:21:01+03:00
Українські Новини
Новый министр иностранных дел Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен за прошлый год

Новый министр иностранных дел Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен за прошлый год

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Его доход за 2018 год составили 270 тыс. гривен зарплаты в Министерстве иностранных дел и 2,5 млн гривен возмещений от миссии Украины при НАТО.

В собственности министра есть автомобиль BMW X1 2017 года выпуска стоимостью 0,8 млн гривен.

В совместной собственности с семьей у него две квартиры в Киеве: с 1998 года площадью 34 кв. м, а с 2011 - 73 кв. м.

Его супруга владеет еще тремя квартирами в Киеве: с 2014 на 78 кв. м за 2 млн гривен, с 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривен, а с 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривен.

Также она ожидает завершения строительства еще одной квартиры площадью 87 кв. м.

В 2018 году жена Пристайко заработала 0,4 млн гривен за предоставление имущества в аренду.

Одну из ее квартир арендовал бывший депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Алексей Рябчин.

У Пристайко на банковских счетах 43 тыс. гривен (Ощадбанк) и 7 тыс. евро (ING Bank Belgium), а наличными - 30 тыс. гривен и 6 тыс. евро, в то время как у его супруги -  4 тыс. евро наличными.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Рада назначила Пристайко министром иностранных дел.

До этого он занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента.

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