Новый министр иностранных дел Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен за прошлый год

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Его доход за 2018 год составили 270 тыс. гривен зарплаты в Министерстве иностранных дел и 2,5 млн гривен возмещений от миссии Украины при НАТО.

В собственности министра есть автомобиль BMW X1 2017 года выпуска стоимостью 0,8 млн гривен.

В совместной собственности с семьей у него две квартиры в Киеве: с 1998 года площадью 34 кв. м, а с 2011 - 73 кв. м.

Его супруга владеет еще тремя квартирами в Киеве: с 2014 на 78 кв. м за 2 млн гривен, с 2015 - на 96 кв. м за 2,6 млн гривен, а с 2017 - на 54 кв. м за 2 млн гривен.

Также она ожидает завершения строительства еще одной квартиры площадью 87 кв. м.

В 2018 году жена Пристайко заработала 0,4 млн гривен за предоставление имущества в аренду.

Одну из ее квартир арендовал бывший депутат Верховной Рады от фракции "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Алексей Рябчин.

У Пристайко на банковских счетах 43 тыс. гривен (Ощадбанк) и 7 тыс. евро (ING Bank Belgium), а наличными - 30 тыс. гривен и 6 тыс. евро, в то время как у его супруги - 4 тыс. евро наличными.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Рада назначила Пристайко министром иностранных дел.

До этого он занимал должность заместителя руководителя Офиса Президента.