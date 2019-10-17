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  • Первая зарплата министра иностранных дел Пристайко в 2,5 раза меньше, чем его заместителей
17 октября 2019, четверг, 06:00 235 Документ
Экономика 2019-10-17T06:00:02+03:00
Українські Новини
Первая зарплата министра иностранных дел Пристайко в 2,5 раза меньше, чем его заместителей

Первая зарплата министра иностранных дел Пристайко в 2,5 раза меньше, чем его заместителей

Вадим Пристайко. Фото: ОПУ
Вадим Пристайко. Фото: ОПУ

Первая заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за сентябрь составила 27,5 тыс. гривен, его заместителей - от 65,1 тыс. до 68,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная министру в сентябре, составила 27 504 гривны, из них должностной оклад – 10 666 гривен, надбавка за выслугу лет – 5 333 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне – 2 133 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 133 гривны и командировочные – 7 238 гривен.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 68 346 гривен, Сергея Кислицы – 67 410 гривен, Василия Боднаря – 65 389 гривен, Егора Божко – 65 100 гривен и госсекретаря Андрея Зайца – 85 862 гривны.





Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.

Ранее Пристайко предлагал отдать треть бюджета на армию, при этом забрав деньги из пенсий и зарплат. 

Тем временем Президент Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла


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