Первая зарплата министра иностранных дел Пристайко в 2,5 раза меньше, чем его заместителей

Первая заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за сентябрь составила 27,5 тыс. гривен, его заместителей - от 65,1 тыс. до 68,3 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 86 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная министру в сентябре, составила 27 504 гривны, из них должностной оклад – 10 666 гривен, надбавка за выслугу лет – 5 333 гривен, надбавка за доступ к государственной тайне – 2 133 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 133 гривны и командировочные – 7 238 гривен.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль составила 68 346 гривен, Сергея Кислицы – 67 410 гривен, Василия Боднаря – 65 389 гривен, Егора Божко – 65 100 гривен и госсекретаря Андрея Зайца – 85 862 гривны.













Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.



Ранее Пристайко предлагал отдать треть бюджета на армию, при этом забрав деньги из пенсий и зарплат.



Тем временем Президент Зеленский присвоил Пристайко ранг чрезвычайного и полномочного посла.





