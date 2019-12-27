Пристайко заработал в ноябре в 6 раз больше оклада

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко за ноябрь составила 68,2 тыс. гривен, его заместителей - от 85,3 тыс. до 104,8 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 80,8 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная министру в ноябре, составила 68 193 гривны, из них должностной оклад – 10 667 гривен, надбавка за выслугу лет – 5 333 гривны, надбавка за доступ к государственной тайне – 2 133 гривны, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 133 гривны, надбавка за интенсивность труда – 10 667 гривен, командировочные – 15 927 гривен и премия за сентябрь – 21 333 гривны.

Зарплата заместителей министра Елены Зеркаль за ноябрь составила 104 847 гривен, Сергея Кислицы – 87 893 гривны, Василия Боднаря – 88 186 гривен, Егора Божко – 85 325 гривен и госсекретаря Андрея Зайца – 80 796 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, первая зарплата министра иностранных дел Пристайко была в 2,5 раза меньше, чем его заместителей

Также за 2018 год Пристайко задекларировал 2,8 млн гривен доходов.