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09 января 2020, четверг, 11:37 661
СМИ 2020-01-09T11:38:07+02:00
Українські Новини
День траура в Украине: Нацсовет напомнил СМИ правила вещания

День траура в Украине: Нацсовет напомнил СМИ правила вещания

Таня Войтюк
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Траур, Авиакатастрофа, Нацсовет, МАУ
Траур в Украине. Фото: hyser
Траур в Украине. Фото: hyser

Президент Владимир Зеленский в видеообращении объявил 9 января в Украине днем траура в память о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. В связи с этим Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рекомендует при планировании программ и передач на этот день руководствоваться правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти.

Об этом сообщает пресс-служба  регулятора.

В случае объявления дня траура (скорби) телерадиоорганизации обязаны:

1. Прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических, развлекательных и музыкальных передач, содержащих произведения мажорного звучания, теле- и радиовикторин, музыкальных передач на заказ в прямом эфире;

2. Прекратить трансляцию рекламных роликов, содержащих элементы юмора и эротики;

3. Распространять минимум раз в час в эфирном времени информацию о дне траура (скорби);

4. Во время телетрансляции разместить изображение горящей свечи;

5. Объявить в 12.00 минуту молчания с сопровождением звука метронома, если иное не предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом.

6. Распространять минимум раз в 2:00 в эфирном времени информацию о дне памяти;

7. Прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических передач;

8. Во время телетрансляции разместить на экране соответствующее стилизованное изображение или горящую свечу, которые уместны в событии;

9. Объявить в 12.00 минуту молчания с сопровождением звука метронома, если иное не предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом.

Как сообщали Українські Новини, 8 января в Иране разбился украинский лайнер.

Напомним, Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы МАУ.

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