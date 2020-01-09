День траура в Украине: Нацсовет напомнил СМИ правила вещания

Президент Владимир Зеленский в видеообращении объявил 9 января в Украине днем траура в память о погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране. В связи с этим Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания рекомендует при планировании программ и передач на этот день руководствоваться правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и дни памяти. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. В случае объявления дня траура (скорби) телерадиоорганизации обязаны: 1. Прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических, развлекательных и музыкальных передач, содержащих произведения мажорного звучания, теле- и радиовикторин, музыкальных передач на заказ в прямом эфире; 2. Прекратить трансляцию рекламных роликов, содержащих элементы юмора и эротики; 3. Распространять минимум раз в час в эфирном времени информацию о дне траура (скорби); 4. Во время телетрансляции разместить изображение горящей свечи; 5. Объявить в 12.00 минуту молчания с сопровождением звука метронома, если иное не предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом. 6. Распространять минимум раз в 2:00 в эфирном времени информацию о дне памяти; 7. Прекратить трансляцию комедийных и эротических фильмов, юмористических передач; 8. Во время телетрансляции разместить на экране соответствующее стилизованное изображение или горящую свечу, которые уместны в событии; 9. Объявить в 12.00 минуту молчания с сопровождением звука метронома, если иное не предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом. Как сообщали Українські Новини, 8 января в Иране разбился украинский лайнер. Напомним, Иран опубликовал отчет о причинах авиакатастрофы МАУ.