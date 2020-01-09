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09 січня 2020, четвер, 11:37 10
ЗМІ 2020-01-09T12:41:24+02:00
Українські Новини
День жалоби в Україні: Нацрада нагадала ЗМІ правила мовлення

День жалоби в Україні: Нацрада нагадала ЗМІ правила мовлення

Таня Войтюк
Катастрофа Boeing-737 МАУ в Ірані, Іран, ЗМІ, Траур, МАУ
Траур в Україні. Фото: hyser
Траур в Україні. Фото: hyser

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні оголосив 9 січня в Україні днем жалоби в пам'ять про загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані. У зв'язку з цим Нацрада з питань телебачення і радіомовлення рекомендує при плануванні програм і передач на цей день керуватися правилами ведення мовлення на теле - і радіоканалах у дні трауру (скорботи, жалоби) та дні пам'яті.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

У разі оголошення дня трауру (скорботи, жалоби) телерадіоорганізації зобов'язані:

1. Припинити трансляцію комедійних і еротичних фільмів, гумористичних, розважальних і музичних передач, що містять твори мажорного звучання, теле - і радиовикторин, музичних передач на замовлення в прямому ефірі;

2. Припинити трансляцію рекламних роликів, що містять елементи гумору та еротики;

3. Поширювати мінімум раз на годину в ефірному часі інформацію про день трауру (скорботи, жалоби);

4. Під час телетрансляції розмістити зображення палаючої свічки;

5. Оголосити в 12.00 хвилину мовчання з супроводом звуку метронома, якщо інше не передбачено відповідним нормативно-правовим актом.

6. Поширювати мінімум раз в 2:00 в ефірному часі інформацію про день пам'яті;

7. Припинити трансляцію комедійних і еротичних фільмів, гумористичних передач;

8. Під час телетрансляції розмістити на екрані відповідне стилізоване зображення або запалену свічку, які доречні в події;

9. Оголосити в 12.00 хвилину мовчання з супроводом звуку метронома, якщо інше не передбачено відповідним нормативно-правовим актом.

Як повідомляли Українські Новини, 8 січня в Ірані розбився український лайнер.

Нагадаємо, Іран опублікував звіт про причини авіакатастрофи МАУ.

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