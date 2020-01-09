Курс продажи рубля взлетел в обменниках

В четверг, 9 января, средний курс покупки наличного рубля в обменниках киевских банков по сравнению с курсом рубля в среду, 8 января, вырос на 2 копейки до 3,43 за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи рубля повысился на 9 копеек до 3,96 за 10 рублей.

Курс рубля на 9 января в обменных пунктах Киева:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,43 3,96 Максимальный 3,70 4,00 Минимальный 2,30 3,75

Как сообщали Українські Новини, в пятницу, 3 января, курс продажи и покупки доллара и евро в обменных пунктах киевских банков понизился. А после рождественских выходных курс доллара и евро изменился: средняя цена покупки повысилась, а продажи - понизилась.

Тем временем, 9 января курс доллара и евро взлетел в обменниках.