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18 декабря 2019, среда, 11:00 325
Общество 2019-12-18T11:45:01+02:00
Українські Новини
За 9 лет из Украины эмигрировало почти 4 миллиона украинцев

За 9 лет из Украины эмигрировало почти 4 миллиона украинцев

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Эмиграция, Миграция, трудовые мигранты

С 2010 по 2019 год Украину покинули четыре миллиона граждан. Об этом свидетельствуют данные по миграции, которые опубликовал в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

В октябре 2019 года число людей, которые эмигрировали за границу с 2010 года, составило 4 миллиона человек.

При этом, как отметил Дубилет, миграция носит ярко-выраженный циклический характер. Постоянный тренд - вверх.

"Исключение - в 2014 году. Судя по всему, это связано с началом войны, а также отсутствием учета миграции на оккупированных территориях", - сообщил он.

Также министр Кабмина отметил, что безвиз с ЕС существенно не повлиял на итоговые показатели миграции.

"То, что меня удивило. Безвиз существенно не повлиял на итоговые цифры миграции и сальдо. Я это объясняю тем, что произошло перераспределение - люди стали меньше ездить в Россию (по крайней мере, официально), и больше - в Европу", - резюмировал Дубилет.

Как сообщали Українські Новини, в настоящее время не менее 40 тыс. украинских студентов учится в Польше, и лишь 5-10% из них хотят возвращаться в Украину. Остальные собираются продолжить обучение или проживание в Польше.

Также для самореализации молодежи больше 70% украинцев рекомендуют им уезжать из Украины.

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