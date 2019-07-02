Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге

С апреля по июль 2019 года Украина опустилась в рейтинге паспортов мира на сорок четвёртое место - на 4 позиции, потеряв безвизовый режим с двумя странами.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов, опубликованного компанией Henley & Partners во вторник, 2 июля, пишет "Прямой".

Согласно обновленному рейтингу, Украина делит сорок четвёртого место с Никарагуа и Тувалу. В настоящее время украинцы могут посещать без визы 126 стран. За последние месяцы Джибути и Бенин изменили свою визовую политику, и теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге по-прежнему занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.

Южная Корея, которая три месяца назад также была на первой строчке, потеряла две позиции и теперь занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран). Тройку лидеров замыкает Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

В исследовании также отмечается, что за 10 лет количество безвизовых стран для украинцев выросла в 2,5 раза. Так, в 2009 году граждане Украины могли посещать без визы всего 50 стран мира, занимая 62 место в рейтинге, 5 лет назад - 79 стран, занимая 53 место в рейтинге. По состоянию на начало июля украинцы могут без виз посещать 126 стран мира.

Как сообщали Українські Новини, из-за мигрантов несколько стран могут лишиться безвиза с ЕС.

Тем временем за два года "безвиза" с Евросоюзом им воспользовались больше 2 млн украинцев.