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09 января 2020, четверг, 10:21 719
Происшествия 2020-01-09T12:15:02+02:00
Українські Новини
Самолет МАУ перед катастрофой повернул назад в аэропорт, - иранские СМИ

Самолет МАУ перед катастрофой повернул назад в аэропорт, - иранские СМИ

Ярина Вацяк
Авиакатастрофа, Авиакрушение, Иран, Тегеран, МАУ, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране

Данные предварительного отчета Организации гражданской авиации Ирана (CAOI) указывают на то, что рейс МАУ, который разбился близ Тегерана 8 января, потерпел катастрофу, когда повернул обратно в аэропорт.

Об этом сообщает "ВВС-Украина" со ссылкой на иранские СМИ.

В частности, агентство Tasnim News информирует, что самолет Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана.

На его борту, по информации, возник пожар, но пилот не подавал никаких сигналов бедствия.

"Пилот не делал никаких радиодзвовнков по поводу внештатных ситуаций", - сообщил начальник CAOI Али Абедзаде. По его словам, свидетели видели, как в небе горел самолет.

По версии иранской стороны, самолет сначала летел к западу от аэропорта, но после возникновения проблем вернул назад в аэропорт.

Абедзаде сообщил, что результаты предыдущего отчета прислали в Украину и США, где расположена штаб-квартира Boeing.

Также эти результаты получили Швеция и Канада, поскольку их граждане находились на борту.

Издание "Немецкая волна" пишет, что по данным иранских следователей, после падения Boeing 737 состоялся "мощный взрыв" - вероятно, потому, что самолет был полностью заправлен топливом для перелета в Киев.

Следователи отметили, что оба так называемые черные ящики были найдены, однако они получили повреждения, поэтому часть записей на них потеряна.

Как сообщали Українські Новини, самолет с украинскими экспертами приземлился в Тегеране (Иран), чтобы расследовать крушение украинского самолета МАУ.

Западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность.

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