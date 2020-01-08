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  • Принц Гаррі з дружиною хочуть піти з королівської сім'ї
08 січня 2020, середа, 23:02 11
Життя 2020-01-09T01:00:01+02:00
Українські Новини
Принц Гаррі з дружиною хочуть піти з королівської сім'ї

Принц Гаррі з дружиною хочуть піти з королівської сім'ї

Анна Рудык
принц Гаррі, Меган Маркл, Королівська родина
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroyаl
Принц Гаррі і Меган Маркл. Фото: Instagram/sussexroyаl

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл, у яких в 2019 році народився первісток, оголосили про намір вийти з королівської сім'ї і самостійно заробляти на життя. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на офіційну заяву подружжя.

Так, в заяві йдеться, що Маркл і принц Гаррі хочуть стати фінансово незалежними.

"Ми збираємося відмовитися від звання "старших" членів королівської сім'ї і працювати, щоб стати фінансово незалежними, одночасно продовжуючи повністю підтримувати Її Величність Королеву", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Гаррі і Меган планують "балансувати" між Сполученим Королівством і Північною Америкою.

"Цей географічний баланс дозволить нам ростити нашого сина з умінням цінувати королівські традиції, в яких він народився, і надасть нашій сім'ї простір, щоб сфокусуватися на наступному розділі, включаючи створення нової благодійної організації", - зазначили Маркл і принц Гаррі в своєму повідомленні.

Принц Гаррі і Меган Маркл не назвали причину свого рішення.

Як повідомляли Українські Новини, дружина принца Гаррі хоче народити другу дитину в США.

А влітку в Британії принц Гаррі і Меган хрестили сина з порушенням традицій.

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