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08 января 2020, среда, 22:02 38
Жизнь 2020-01-08T22:15:01+02:00
Українські Новини
Последнее десятилетие стало самым жарким в истории

Последнее десятилетие стало самым жарким в истории

Анна Рудык
температурные рекорды, Глобальное потепление, Потепление
Температура воздуха. Фото: pixabay.com
Температура воздуха. Фото: pixabay.com

Служба мониторинга климата Европейского союза назвала прошлый, 2019 год, вторым самым жарким в истории, который завершил самое теплое десятилетие. Об этом сообщает AFP   

По итогам наблюдений, мировые температуры в прошлом году были на втором месте после 2016 года, когда температура повысилась в результате очень сильного погодного явления Эль-Ниньо.

Средняя температура в 2019 году была всего на несколько сотых градуса ниже уровня 2016 года.

Также в службе отметили, что последние пять лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений, и период с 2010 до 2019 года стал самым жарким десятилетием за все это время.

Согласно статистике, глобальные температуры в 2019 году были на 0,6°С выше, чем в среднем в 1981-2010 годах. Температура Земли за последние пять лет была на 1,1-2,2°C выше, чем в доиндустриальные времена.

Также отмечается, что прошлый год был самым жарким в Европе.

Кроме того, наблюдения показали, что в 2019 году в атмосфере продолжала расти концентрация углерода.

Как сообщали Українські Новини, октябрськая погода в 2019 году побила рекорды тепла почти по всему миру.

Также погода в ноябре установила в Киеве два "теплых" рекорда за неделю.

Однако украинцев ждут рекордные морозы и аномальные снегопады: синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

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