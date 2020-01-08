Место крушения самолета "Тегеран-Киев" сняли с вертолета

Появилось видео с места катастрофы самолета МАУ рейсом Тегеран-Киев, снятое с высоты птичьего полета. Запись опубликовал телеканал ABC.

На кадрах видно представителей спасательной службы Ирана, которые ведут работы на месте падения пассажирского лайнера.

Также можно увидеть и фрагменты самолета, которые до сих пор дымят посреди выжженной земли.

Aerial footage shows debris strewn over wide area at Iran crash site. https://t.co/sqhmok0gyH pic.twitter.com/qgjnHRIcKP — ABC News (@ABC) January 8, 2020

Українськi Новини ведут онлайн-трансляцию о новых сведениях о крушении Boeing-737 в Иране.

Также сообщалось, что у командира потерпевшего крушение самолета в Иране было более 11 тысяч часов налета. США заявили о готовности предоставить Украине "всю возможную помощь".

Тем временем стало известно, что у пилота разбившегося в Иране самолета изначально не было связи с диспетчером.