У командира потерпевшего крушение самолета в Иране было более 11 тысяч часов налета

Погибший в авиа-катастрофе в Тегеране командир Boeing-737 рейса PS752 Владимир Гапоненко, имел 11 тыс. 600 часов налета. Как командир воздушного судна (КВС) он имел 5 тыс. 500 часов налета. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании МАУ.

"Тегеран не является простым аэропортом, все подготовки на самолетах Boeing 737, в процессе которых проверяется мастерство и способность пилотов действовать в аварийной ситуации, в течение последних лет проводятся исключительно здесь. По нашим данным, самолет набрал высоту 2400 метров. Учитывая опыт экипажа, вероятность ошибки минимальная. Мы просто ее не допускаем", - сказал вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский.

По данным авиакомпании, инструктор на самолете Алексей Наумкин имел 12 тыс. часов налета, в том числе 6 тыс. 600 часов в качестве КВС. Второй пилот Сергей Хоменко имел 7 тыс. 600 часов налета.

Как сообщали Українські Новини, у пилота разбившегося в Иране самолета изначально не было связи с диспетчером.

Также в МАУ обнародовали официальные списки пассажиров рейса.