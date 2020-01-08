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08 января 2020, среда, 18:01 445
Происшествия 2020-01-08T19:00:01+02:00
Українські Новини
У пилота разбившегося в Иране самолета изначально не было связи с диспетчером

У пилота разбившегося в Иране самолета изначально не было связи с диспетчером

Елизавета Кесельман
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Иран, МАУ, Пилот, гибель пассажиров, Крушение самолета
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi
Крушение самолета МАУ в Иране. Фото: Twitter/@isna_farsi

Пилот разбившегося 8 января под Тегераном самолета МАУ, изначально не имел связи с башней и диспетчером. Об этом заявил глава иранской организации гражданской авиации Али Абедзаде, сообщает иранское агентство IRNA.

Отмечается, что голос пилота идентифицировали после проверки черного ящика экипажа.

"Экипаж не объявил состояние тревоги",- заявил Абедзаде.

"Я не знаю причину задержки и проблему технической неисправности; причина аварии непонятна и не может быть объявлена ​​до момента анализа информации с черного ящика самолета", - сказал он.

Абедзаде отметил, что "черный ящик" самолета передадут иранской авиакомпании, и ее рассмотрит комитет по кризисному менеджменту авиакомпании. По словам Абедзаде, в районе катастрофы угроз не было.

На вопрос, может ли это быть террористическим инцидентом, он сказал: "Никаких комментариев о террористической атаке делать нельзя, пока не будет проведено исследование черного ящика".

Чиновник добавил, что еще не определено, какой стране будет передан черный ящик самолета, однако Иран не будет передавать его производителю лайнера - американской компании Boeing.

Как сообщали Українські Новини, после авиакатастрофы в Иране МАУ ввела план реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Также Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ

 

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