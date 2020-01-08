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08 января 2020, среда, 19:56 29
Внешняя политика 2020-01-08T19:56:30+02:00
Українські Новини
Авиакатастрофа в Иране: США заявили о готовности предоставить Украине "всю возможную помощь"

Авиакатастрофа в Иране: США заявили о готовности предоставить Украине "всю возможную помощь"

Анна Рудык
Крушение самолета, США-Украина, США-Иран

Государственный департамент США выражает соболезнование семьям погибших в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране, список который обнародовала МАУ.

Об этом говорится в сообщении на сайте департамента, передают Українськi Новини.

"Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в результате трагического крушения рейса PS 752 "Международных авиалиний Украины", - сказано в нем.

В сообщении также сказано, что США будут продолжать внимательно следить за ситуацией и готовы предоставить Украине всю возможную помощь.

США также призывают к полному сотрудничеству по расследованию причин катастрофы.

Українськi Новини ведут онлайн-трансляцию о новых сведениях о крушении Boeing-737 в Иране.

Также сообщалось, что у командира потерпевшего крушение самолета в Иране было более 11 тысяч часов налета.

Тем временем стало известно, что у пилота разбившегося в Иране самолета изначально не было связи с диспетчером.

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