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08 января 2020, среда, 18:20 39
Политика мира 2020-01-08T18:20:25+02:00
Українські Новини
Канада предложила свою помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Канада предложила свою помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране

Ольга Фандорина
Канада, Расследование, Авиакатастрофа
Крушение Боинг 737 в Иране. Фото: isna.ir
Крушение Боинг 737 в Иране. Фото: isna.ir

Канада предлагает техническую помощь в расследовании причин крушения самолета "Международных авиалиний Украины" (Киев) в Тегеране (Иран).

Об этом министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Мы поддерживаем контакт с нашими международными партнерами, и Канада предлагает техническую помощь для предстоящего расследования", - написал он.

Министр отметил, что скорбит о погибших в катастрофе.

В четверг 8 января самолет Боинг 737 регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев украинской авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. На борту самолета было 167 пассажиров (из 169 зарегистрированных) и 9 членов экипажа. Никто не выжил.

Кроме 11 украинцев среди пассажиров были граждане 6 стран: Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

Українські новини ведут онлайн-трансляцию.

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