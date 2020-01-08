ГБР разрешили доступ к личной переписке Маруси Зверобой в ее телефонах

Печерский районный суд Киева разрешил Госбюро расследований доступ к личной переписке волонтера Маруси Зверобой в ее телефонах по делу о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

В декабре суд принял решение, которым он разрешил следователю первого следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований центрального аппарата Государственного бюро расследований доступ к данным из мобильных телефонов Зверобой, в том числе личной переписки и записей личного характера, которые хранятся на трех телефонах Samsung, которые были изъяты в ходе обыска 28 ноября 2019 года.

Суд дал ГБР право также копировать всю интересующую следствие информацию.

Как сообщали Українські Новини, волонтер Маруся Зверобой, которую допросило ГБР по делу о возможной угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому, подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу из-за служебного подлога.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.