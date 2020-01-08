ДБР дозволили доступ до особистого листування Марусі Звіробій в її телефонах

Печерський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань доступ до особистої листуванні волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

У грудні суд прийняв рішення, яким він дозволив слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань доступ до даних з мобільних телефонів Звіробій, в тому числі особистого листування і записів особистого характеру, які зберігаються на трьох телефонах Samsung, які були вилучені в ході обшуку 28 листопада 2019 року.

Суд дав ДБР право копіювати всю цікаву інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер Маруся Звіробій, яку допитало ДБР у справі про можливу загрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському, подала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу через службового підроблення.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.