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08 січня 2020, середа, 17:21 6
Силові структури 2020-01-08T18:30:02+02:00
Українські Новини
ДБР дозволили доступ до особистого листування Марусі Звіробій в її телефонах

ДБР дозволили доступ до особистого листування Марусі Звіробій в її телефонах

Ольга Фандорина
Маруся Звіробій, ДБР, листування
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій
Маруся Звіробій. Фото: Facebook/Маруся Звіробій

Печерський районний суд Києва дозволив Держбюро розслідувань доступ до особистої листуванні волонтера Марусі Звіробій в її телефонах у справі про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

У грудні суд прийняв рішення, яким він дозволив слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань доступ до даних з мобільних телефонів Звіробій, в тому числі особистого листування і записів особистого характеру, які зберігаються на трьох телефонах Samsung, які були вилучені в ході обшуку 28 листопада 2019 року.

Суд дав ДБР право копіювати всю цікаву інформацію.

Як повідомляли Українські Новини, волонтер Маруся Звіробій, яку допитало ДБР у справі про можливу загрозу вбивством Президенту Володимиру Зеленському, подала заяву на директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу через службового підроблення.

Раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) передало в Генеральну прокуратуру проект підозри волонтеру Марусі Звіробій про можливу загрозу вбивством щодо Президента Володимира Зеленського.

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