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26 декабря 2019, четверг, 23:40 185
Судебная власть 2019-12-27T00:15:01+02:00
Українські Новини
ГПУ вернула ГБР подозрения Фединой и Зверобой

ГПУ вернула ГБР подозрения Фединой и Зверобой

Анна Рудык
Маруся Зверобой, ГПУ, ГБР, София Федина
ГПУ
ГПУ

Генеральная прокуратура Украины вернула Государственному бюро расследований сообщение о подозрении депутату Софии Фединой ("Евросолидарность") и волонтерке Марусе Зверобой в деле о возможной угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, сообщается, что по итогам обработки процессуального документа прокуроры выявили ряд противоречий нарушению требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса и других законов.

"Однако, с 29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, волонтер Маруся Зверобой, которую допросило ГБР по делу о возможной угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому, подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу из-за служебного подлога. 

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.

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