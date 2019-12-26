ГПУ вернула ГБР подозрения Фединой и Зверобой

Генеральная прокуратура Украины вернула Государственному бюро расследований сообщение о подозрении депутату Софии Фединой ("Евросолидарность") и волонтерке Марусе Зверобой в деле о возможной угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, сообщается, что по итогам обработки процессуального документа прокуроры выявили ряд противоречий нарушению требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса и других законов.

"Однако, с 29 ноября 2019 и до сих пор недостатки следователями ГБР не устранены и повторно подозрение в Генеральную прокуратуру для согласования не поступало", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, волонтер Маруся Зверобой, которую допросило ГБР по делу о возможной угрозе убийством Президенту Владимиру Зеленскому, подала заявление на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу из-за служебного подлога.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) передало в Генеральную прокуратуру проект подозрения волонтеру Марусе Зверобой о возможной угрозе убийством в отношении Президента Владимира Зеленского.