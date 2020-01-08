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  • Более половины американцев не одобряют действия Трампа в Иране и ждут войны
08 января 2020, среда, 15:21 25
Америка 2020-01-08T15:22:49+02:00
Українські Новини
Более половины американцев не одобряют действия Трампа в Иране и ждут войны

Более половины американцев не одобряют действия Трампа в Иране и ждут войны

Валерия Драгомирова
Опрос, США, Иран, Война
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Американская общественность все более критично относится к политике президента Дональда Трампа по Ирану после того, как он приказал американским военным убить иранского военного командира Касема Сулеймани.

Об этом говорится в опросе Reuters и Ipsos, сообщает "Европейская правда".

Национальный опрос общественного мнения показал, что 53% взрослых американцев не одобряют действия Трампа в отношении Ирана. Это на 9 процентных пунктов больше, чем в аналогичном опросе, проведенном в середине декабря.

Количество взрослых, которые "решительно не одобряют" действия Трампа в Иране - 39%. Это на 10 процентных пунктов больше по сравнению с декабрьским опросом.

Опрос проводился 6-7 января, вскоре после того, как Трамп приказал нанести удар в Ираке, в результате которого был убит иранский командующий Касем Сулеймани.

Согласно опросу, общая популярность Трампа осталась стабильной после удара по Сулеймани: 41% опрошенных одобряют его работу в должности и 54% не одобряют.

Также выяснилось, что 71% американцев считают, что США будут воевать с Ираном в течение следующих нескольких лет. Это на 20 процентных пунктов больше, чем в мае.

Опрос проводился онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. Он собрал ответы 1108 взрослых граждан 6-7 января и 1 005 взрослых в опросе 3-6 января. Погрешность составляет около 4%.

Как сообщали Українські Новини, Иран нанес ракетные удары по военным базам США. 

Также Федеральная авиационная администрация США закрыла для американских пассажирских самолетов авиапространство над территориями Ирана и Ирака.

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