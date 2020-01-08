Ни одна из версий крушения самолета МАУ в Иране не должна быть проигнорирована, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что ни одна из всевозможных версий крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) в Тегеране (Иран) не должна быть проигнорирована.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.



"Ни одна из версий относительно трагедии украинского самолета в небе Ирана не может быть проигнорирована", - сказал он.



Таким образом, Данилов не исключил возможность теракта, в результате которого погибли 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 11 украинцев (двое пассажиров, девять членов экипажа), 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца.



Как сообщали Українськi Новини, самолет авиакомпании МАУ потерпел крушение в Иране, по предварительным данным, погибли все пассажиры и члены экипажа самолета.



Также Совет национальной безопасности и обороны создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Иране.



Тем временем Украина намерена отправить в Иран группу для помощи в поисковой операции на месте крушения самолета.