До замороженного конфликта еще нужно дойти: Пристайко рассказал об альтернативе "минским соглашениям"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в 2020 году могут быть рассмотрены альтернативы "минским соглашениям" в случае невозможности проведения на Донбассе местных выборов и затягивания процесса разведения войск в то время, как Сергей Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом Пристайко завил в интервью немецкой газете Bild, говорится на сайте посольства Украины в Германии.

"Давайте откровенно говорить. Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса", - сказал он.

Также министр отметил, что в таком случае нужно прекратить убийства украинский.

"Я этого не хочу, но могу это предсказать. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то по крайней мере нужно положить конец убийствам", - сказал Пристайко.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский и Путин разошлись в решении передачи контроля над границей с Россией на Донбассе.

Ранее партия "Голос" предлагала выйти из "минских соглашений".