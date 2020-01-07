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  • Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі
07 січня 2020, вівторок, 20:59 24
Політика 2020-01-07T21:08:11+02:00
Українські Новини
Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі

Сивохо назвав можливого посередника для врегулювання ситуації на Донбасі

Ярина Вацяк
ООС, війна на Донбасі, РНБО, Церква, Сергій Сивохо
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо
Сергій Сивохо. Фото: Facebook/ Сергій Сивохо

Радник секретаря Ради національної безпеки (РНБО) Сергій Сивохо, який вирішив створити національну платформу примирення і єдності, для врегулювання війни на Донбасі розглядає церкву як "посередника".

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" у вівторок, 7 січня, пише Obozrevatel.

"Церква, природно, як соціальний інститут, який є за всіма сторонам конфлікту, має свій голос і завжди була помічницею і відрізнялася благодійністю, миротворчістю. Церква може виступити посередником", – вважає він.

За словами Сивохо, для відновлення миру в Україні також потрібно "мовчання з боку тих, хто розпалював війну".

Як повідомляли Українські Новини, артиста Сергія Сивохо призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Тим часом, Сивохо вважає, що Україна має обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольної території.

Крім того, Сергій Сивохо заявив, що має багато планів щодо нової посади в РНБО.

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