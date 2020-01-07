В ночь на Рождество пьяный боевик расстрелял наемников из своего подразделения

Вечером 6 января, в ночь на Рождество, в оккупированном поселке Куликово Донецкой области пьяный боевик расстрелял наемников из своего подразделения.

Инцидент произошел в одном из батальонов 9 отдельного мотострелкового полка, говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

"В временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) Произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп. В частности стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотично-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившиеся рядом с ним", - говорится в нем.

В то же время в штабе ООС отмечают, что российские и сепаратистские СМИ никогда не обнародуют эту информацию или напишут о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины, чтобы скрыть этот фейкт.

Как сообщали Українські Новини, украинская сторона СЦКК заявляет о том, что утверждение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ о нарушении Украиной "минских договоренностей" об отводе войск является недостоверным.

Тем временем, боевики 5 раз обстреляли позиции подразделений Операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 6 января, 2 военнослужащих ранены.

5 января на Донбассе погибли два украинских военных, еще один тяжело ранен.