На Донбассе погибли два украинских военных, еще один тяжело ранен

Вчера, 5 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Погибли два защитника Украины, а еще один получил тяжелые ранения.

Так, сообщается, что противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано вблизи Крымского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как сообщали Українські Новини, в новогоднюю ночь боевики сожгли дом.

Также на Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве.