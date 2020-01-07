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07 січня 2020, вівторок, 20:14 13
Силові структури 2020-01-07T22:15:02+02:00
Українські Новини
В ніч на Різдво п'яний бойовик розстріляв найманців зі свого підрозділу

В ніч на Різдво п'яний бойовик розстріляв найманців зі свого підрозділу

Ярина Вацяк
Донбас, ООС, війна на Донбасі, Бойовики на Донбасі, Бойовики

Увечері 6 січня, в ніч на Різдво, в окупованому селищі Куликове Донецької області п’яний бойовик розстріляв найманців зі свого підрозділу.

Інцидент стався в одному з батальйонів 9 окремого мотострілецького полку, йдеться в повідомленні штабу ООС у Facebook.

"У тимчасово окупованому населеному пункті Кулікове (Донецька обл.) стався інцидент в одному з батальйонів 9 омсп. Зокрема стало відомо про те, що один з бойовиків підрозділу, який ніс чергування на одній з передових позицій в окопі, перебуваючи в стані сильного наркотично-алкогольного угару, розстріляв бойовиків зі своєї роти, що знаходилися поруч з ним" — йдеться в ньому.

Водночас у штабі ООС зазначають, що російські та сепаратистські ЗМІ ніколи не оприлюднять цю інформацію або напишуть про розвідувально-диверсійні групи Збройних Сил України, щоб приховати цей фейкт.

Як повідомляли Українські Новини, українська сторона СЦКК заявляє про те, що затвердження Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про порушення Україною "мінських домовленостей" про відведення військ є недостовірним.

Тим часом, бойовики 5 раз обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у понеділок, 6 січня, 2 військовослужбовців поранені.

5 січня на Донеччині загинули два українських військових, ще один тяжко поранений.

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