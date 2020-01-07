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07 января 2020, вторник, 19:21 70
Происшествия 2020-01-07T19:22:32+02:00
Українські Новини
На Рождество под Краматорском перевернулось авто "скорой помощи"

На Рождество под Краматорском перевернулось авто "скорой помощи"

Надежда Комендантова
Скорая помощь, ДТП со скорой помощью
Скорая перевернулась. Фото: Факты.
Скорая перевернулась. Фото: Факты.

Во вторник, 7 января, в Донецкой области произошло ДТП с каретой скорой медицинской помощи. 

Как сообщают "Факты" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся. ДТП произошло на автодороге Доброполье — Лиман Т-05−14, на расстоянии 6 км от Краматорска.

Спасатели с помощью буксировочного троса поставили перевернутую "скорую помощь" на колеса и вытянули ее на дорогу. После этого водитель самостоятельно продолжил движение.

Пострадавших в ДТП нет.

Как сообщали Українські Новини, Ранее в Одессе "скорая" врезалась в дерево: пострадали четыре человека.

10 октября в центре Киева перевернулась "скорая" с пациентом. Участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место.

Ранее в Киеве возле Шулявского моста скорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе. 

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