На Рождество под Краматорском перевернулось авто "скорой помощи"

Во вторник, 7 января, в Донецкой области произошло ДТП с каретой скорой медицинской помощи.

Как сообщают "Факты" со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автомобиль съехал на обочину и перевернулся. ДТП произошло на автодороге Доброполье — Лиман Т-05−14, на расстоянии 6 км от Краматорска.

Спасатели с помощью буксировочного троса поставили перевернутую "скорую помощь" на колеса и вытянули ее на дорогу. После этого водитель самостоятельно продолжил движение.

Пострадавших в ДТП нет.

Как сообщали Українські Новини, Ранее в Одессе "скорая" врезалась в дерево: пострадали четыре человека.

10 октября в центре Киева перевернулась "скорая" с пациентом. Участников ДТП на месте, пациента "скорой" увезла другая "скорая", которая приехала экстренно на место.

Ранее в Киеве возле Шулявского моста скорая помощь с больным ребенком протаранила Peugeot. Врачи экстренно доставляли ребенку в одну из городских больниц, а потому объезжали поток автомобилей по встречной полосе.