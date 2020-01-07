На Рождество в Киеве возле Roshen произошел пожар повышенной сложности

В то время, как спасатели призвали украинцев отказаться от пиротехники в Сочельник и Рождество, во вторник, 7 января, в Киеве на Демеевке произошел пожар. Загорелось одноэтажное здание по адресу проспект Науки, 4Г. Горела крыша игорного заведения"Космолот".

Огонь распространился на 70 квадтратных метров. Об этом сообщает Информатор.

Возгорание оперативно ликвидировали. Сейчас спасатели проводят разбор сгоревших конструкций. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На месте работало 8 единиц основной и специальной техники, а также 33 человека личного состава. Детали устанавливаются.

Как сообщали Українськi Новини, днем, 2 января, около полудня произошел пожар в многоэтажном жилом доме в Тернополе, в результате которого погиб мужчина.

В Запорожской области мать с двумя маленькими детьми погибли в пожаре.

Ранее на Оболони загорелась квартира в 16-этажке, погибло два человека.