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06 января 2020, понедельник, 13:15 429
Политика мира 2020-01-06T13:15:35+02:00
Українські Новини
"Вы неровня моему отцу": дочь убитого Сулеймани обратилась к Трампу

"Вы неровня моему отцу": дочь убитого Сулеймани обратилась к Трампу

Елизавета Кесельман
Иран, Касем Сулеймани, Убийство Сулеймани, США, Дональд Трамп
Сулеймани. Фото: theiranproject.com
Сулеймани. Фото: theiranproject.com

После того, как мир охватила новость о ликвидации иранского генерал-майора Касема Сулеймани, который был убит по приказу Президента США Дональда Трампа, дочь убитого чиновника обратилась к главе государства. Об этом передает CNN.

Зайнаб Касем Сулеймани обратилась к Трампу в воскресенье, 5 января, через ливанский канал al-Manar TV.

В своем обращении Зайнаб Касем отметила, что Трамп "неровня ее отцу".
Она также сказала Президенту США, что "его [Дональда Трампа] преступление никогда не уничтожит память моего отца".

Зайнаб добавила, что "его [Касема Сулеймани] мученичество вдохновило на перерождение в наших душах".


"Вы не могли сравниться с моим отцом, поэтому атаковали его ракетами. Если бы вы могли, вы бы столкнулся с ним лицом к лицу", - сказала Зайнаб Касем Сулеймани.


Как сообщали Українські Новини, Палата представителей США раскритиковала действие Трампа убить иранского генерала Сулеймани, и рассмотрит резолюцию об ограничении полномочий главы государства в военных вопросах.

Кроме того, Дональд Трамп накануне заявил, что в случае нападения со стороны Ирана Вашингтон нанесет удар по 52 "иранских объектах".

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