У тисняві на похоронах Сулеймані в Ірані загинули 35 людей: похорон перенесли

Щонайменше 35 людей загинули і 48 постраждали через тисняву на церемонії прощання із загиблими в результаті атаки американського дрона генералом Касемом Сулеймані. Про це повідомляє "BBC Росія".

До міста Керман на південному сході Ірану, де народився і виріс генерал Касем Сулеймані, з'їхалися сотні тисяч людей.

"На жаль, через тисняву та масове скупчення учасників похоронної процесії в Кермані кілька людей загинули, постраждалі доставлені в медичні центри", - заявив глава швидкої допомоги міста.

Представник комітету з організації похорону Мехді Садафі повідомив, що через величезний наплив людей провести похорон у вівторок не представляється можливим. Новий час похорону Сулеймані буде оголошено пізніше, повідомляють іранські ЗМІ.



У вівторок у багатьох іранських містах проходять масові акції в пам'ять про загиблого генерала, а також протести проти дій США. Демонстранти несуть з собою портрети Сулеймані, багато з них скандують: "Смерть Америці" і "Смерть Ізраїлю".



Як повідомляли Українські Новини, дочка вбитого Сулеймані звернулася до Трампа.



Крім того, Палата представників США розкритикувала дію Трампа вбити іранського генерала Сулеймані, і розгляне резолюцію про обмеження повноважень глави держави у військових питаннях.