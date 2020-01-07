США начали подготовку санкций против Ирака, - WP

Высшие должностные лица администрации США начали разработку санкций против Ирака. Об этом сообщает "УП" со ссылкой на Washington Post.

По данным СМИ, работа началась после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку экономическими санкциями в случае, если страна продолжит настаивать на высылке американских войск.



"Ведущую роль в случае введения санкций возьмут на себя министерство финансов и Белый дом", - заявили информированные источники в Белом доме.

По словам собеседников WP, переговоры о введении санкций были предварительными и окончательное решение о том, вводить ли их, еще не принято.

Как отметил один из чиновников администрации Трампа, план заключался в том, чтобы немного "подождать" с введением санкций, чтобы выяснить, какие действия последуют за решением Ирака о выводе американских войск из страны.



Как сообщали Українські Новини, США по приказу Трампа авиаударом убили иранского генерала.



Также Трамп угрожает Ирану нанести мощные удары по 52 объектам.



Тем временем Иран пообещал отомстить за убийство Сулеймани.