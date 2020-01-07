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07 січня 2020, вівторок, 12:20 3
Світ 2020-01-07T12:21:41+02:00
Українські Новини
США почали підготовку санкцій проти Іраку, - WP

США почали підготовку санкцій проти Іраку, - WP

Валерия Драгомирова
США, Ірак, Санкції, Трамп
Білий дім. Фото: pixabay
Білий дім. Фото: pixabay

Вищі посадові особи адміністрації США почали розробку санкцій проти Іраку. Про це повідомляє "УП" з посиланням на Washington Post.

За даними ЗМІ, робота почалася після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Іраку економічними санкціями у випадку, якщо країна продовжить наполягати на висилці американських військ.


"Провідну роль у разі введення санкцій візьмуть на себе міністерство фінансів і Білий дім", - заявили інформовані джерела в Білому домі.

За словами співрозмовників WP, переговори про введення санкцій були попередніми і остаточне рішення про те, чи вводити їх, ще не прийнято.

Як зазначив один з чиновників адміністрації Трампа, план полягав у тому, щоб трохи "почекати" з введенням санкцій, щоб з'ясувати, які дії послідують за рішенням Іраку щодо виведення американських військ з країни.

Як повідомляли Українські Новини, США за наказом Трампа авіаударом вбили іранського генерала.

Також Трамп загрожує Ірану нанести потужні удари по 52 об'єктах.

Тим часом Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.

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