США почали підготовку санкцій проти Іраку, - WP

Вищі посадові особи адміністрації США почали розробку санкцій проти Іраку. Про це повідомляє "УП" з посиланням на Washington Post.

За даними ЗМІ, робота почалася після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Іраку економічними санкціями у випадку, якщо країна продовжить наполягати на висилці американських військ.



"Провідну роль у разі введення санкцій візьмуть на себе міністерство фінансів і Білий дім", - заявили інформовані джерела в Білому домі.

За словами співрозмовників WP, переговори про введення санкцій були попередніми і остаточне рішення про те, чи вводити їх, ще не прийнято.

Як зазначив один з чиновників адміністрації Трампа, план полягав у тому, щоб трохи "почекати" з введенням санкцій, щоб з'ясувати, які дії послідують за рішенням Іраку щодо виведення американських військ з країни.



Як повідомляли Українські Новини, США за наказом Трампа авіаударом вбили іранського генерала.



Також Трамп загрожує Ірану нанести потужні удари по 52 об'єктах.



Тим часом Іран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані.