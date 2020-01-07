Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.Поздравление президента было опубликовано на его страницах в социальных сетях, передают Українські Новини."Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье", - написал Президент. Посмотреть эту публикацию в Instagram «Колядку дзвонів», написану на мелодію Миколи Леонтовича, переспівують у понад 150 варіаціях. Так український «Щедрик» дарує різдвяний дух по всьому світу. Це дух надії, добра, очікування дива та неймовірного єднання, яке панує за столом, коли родина збирається на Святу вечерю. Нехай рік буде щедрим на здійснені сподівання й дива, хай запанує злагода і настане мир у кожній родині! Всім смачної куті! Христос рождається! Славімо його! Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 6 Янв 2020 в 7:45 PST Как сообщали Українські Новини, полиция Киева решила усилить меры безопасности на рождественские праздники.Также в столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро. Ранее Українські Новини писали, куда пойти на рождественские выходные в Киеве.