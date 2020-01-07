Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Поздравление президента было опубликовано на его страницах в социальных сетях, передают Українські Новини.



"Пусть год будет щедрым на осуществленные надежды и чудеса, пусть воцарится согласие и наступит мир в каждой семье", - написал Президент.

Как сообщали Українські Новини, полиция Киева решила усилить меры безопасности на рождественские праздники.



Также в столице на Рождество ограничат движение транспорта и закроют станции метро.



Ранее Українські Новини писали, куда пойти на рождественские выходные в Киеве.