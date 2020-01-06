У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році

Після того, як міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов порівняв ВВП України і комуністичної Куби , він заявив про те, що

Про це Милованов повідомив на сторінці Facebook.

За словами міністра, зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

"Курс - це відносна ціна української економіки у світову. Коли ця ціна змінюється за зміни або в світі або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може вплинути на такі зміни тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозних змін курсу. Буде зміцнюватися курс у наступному році? Швидше за все так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках", - написав Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук також дотримується думки, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році.

Також стало відомо про економічні підсумки 2019 і про прогнози на 2020 рік.