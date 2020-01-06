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06 січня 2020, понеділок, 18:56 4
Економіка 2020-01-06T18:59:44+02:00
Українські Новини
У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році

У Мінекономіки озвучили очікування щодо курсу гривні на 2020 році

Таня Войтюк
Тимофій Милованов, Курс валют, курс гривні, НБУ
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов
Тимофій Милованов. Фото: Facebook/Тимофій Мілованов

Після того, як міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов порівняв ВВП України і комуністичної Куби, він заявив про те, що очікується зміцнення курсу в 2020 році.

Про це Милованов повідомив на сторінці Facebook.

За словами міністра, зміцнення курсу буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

"Курс - це відносна ціна української економіки у світову. Коли ця ціна змінюється за зміни або в світі або в Україні, то має змінюватися й курс. Національний банк може вплинути на такі зміни тимчасово, трохи притримати курс або згладити коливання. Але ні один центральний банк, навіть у розвинених країнах, не має достатньо сили чинити опір серйозних змін курсу. Буде зміцнюватися курс у наступному році? Швидше за все так. Але все залежить від розвитку економіки та ситуації на світових ринках", - написав Милованов.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук також дотримується думки, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році.

Також стало відомо про економічні підсумки 2019 і про прогнози на 2020 рік.

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