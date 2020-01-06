Завтра в Киеве ограничат движение транспорта и закроют станции метро

Украина завтра будет отмечать Рождество и в связи с этим 7 января ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В распоряжении КГГА № 1769 предусмотрено, что 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота".

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

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