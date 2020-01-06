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06 января 2020, понедельник, 18:41 24
Общество 2020-01-06T19:00:56+02:00
Українські Новини
Завтра в Киеве ограничат движение транспорта и закроют станции метро

Завтра в Киеве ограничат движение транспорта и закроют станции метро

Таня Войтюк
Транспорт, Рождество, КГГА, Метро, Киев
Елка на Софийской площади
Елка на Софийской площади

Украина завтра будет отмечать Рождество и в связи с этим 7 января ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В распоряжении КГГА № 1769 предусмотрено, что 7 января с 12:00 до 17:00 запретят движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка).

В случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков возможно кратковременное ограничение (закрытии) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота".

На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 7 января с 12:00 до 17:00 троллейбусы №№ 6, 16, 18 будут двигаться с изменениями:

  • троллейбусы № 6 - от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
  • троллейбусы № 16 - от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • троллейбусы № 18 - от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ранее Українські Новини писали, куда пойти на рождественские выходные в Киеве.

Также Українські Новини составили список праздников в первый месяц зимы.

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